雜貨店吸金億元案 遭通緝主嫌鬼扯：「錢都拿去救濟窮人」

陳文鶯、陳文隆、陳文宏3姊弟，涉嫌和綽號「阿元」的46歲男子黃崇庭共謀，在陳文宏於新北市三重區開設的雜貨店「錦西食品行」，以代操股票、保證獲利吸金逾1億。（資料照）

2018-10-19 16:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳文鶯、陳文隆、陳文宏3姊弟，涉嫌和綽號「阿元」的46歲男子黃崇庭共謀，在陳文宏於新北市三重區開設的雜貨店「錦西食品行」，以代操股票、保證獲利，年息最高83％，游說民眾投資，吸金1億餘元，新北地院今年6月依違反銀行法判3人各3年8個月徒刑，遭通緝的黃男8月自行到案，新北地檢署今將他起訴。

檢警調查，2010年起，陳家3姊弟與黃崇庭對外自稱為「阿元集團」，宣稱由黃男代為操作股票，歷年獲利高達投資本金的37％到83％，如果虧損，投資本金沒超過1000萬，可全數取回；超過1000萬，也能拿回70至75％本金，並以「錦西食品行」為主要收款、發放紅利場所。

不少投資人覺得好賺，拿回部分利息後，本金加碼再投入，更「呷好道相報」，親朋好友一個拉一個加入，集團7年來吸金逾1億元，直到去年發不出利息，且黃崇庭失聯，全案才曝光。

法院查出，只要民眾加入投資，3姊弟便會用兩張黃色便利貼記載姓名、金額、日期，一張交給投資者，一張交給黃崇庭，做為投資憑證，檢調去年11月搜索雜貨店時，當場查扣手寫投資訊息便利貼近400張。

黃男到案後聲稱，早就想出來投案，但外面很多人找他，3姊弟也放話要幹掉他，他才躲起來。他供稱，失業期間常去3姊弟家的雜貨店買報紙，開始與3姊弟熟稔，3姊弟因此請他幫忙計算利息、交付投資者紅利，股票實際上都是由3姊弟代操，喊冤他是領人薪水的打工族，且月領的40、50萬元薪水，都拿去「救濟窮人」了，推稱3姊弟才是主謀，錢都被對方拿走了，不知下落。

檢方認定3姊弟與黃男以此法吸金1億1589萬元，加上被害人指證歷歷，因此今起訴黃男。