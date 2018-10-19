么妹藏111條黃金突過世 5兄姊對簿公堂

2018-10-19 16:44

〔記者黃建華／高雄報導〕屏東一名李姓婦人3年前過世，留下111條黃金，重達33公斤，市值約新台幣4000多萬元，由長年與李婦同住的未婚么女存進銀行保管箱，隔年李婦么女過世，國稅局派員開啟銀行保管箱，二哥鄭男提告主張其中500兩黃金是他早年拿錢給母親購買保管，應歸他所有，其餘4名手足則堅持均分遺產。高雄高分院認定鄭男舉證不足，今判他敗訴。

年約50歲的鄭男以4名兄姊為被告提起民事訴訟打確認所有權官司，指稱他自20多年前開始工作後，就將每年部分薪資交給母親保管，並委託母親代購黃金，母子倆曾在10多年前清點彼此各自持有的黃金數量，當時母親還將她自己的黃金條數記載在當天的日曆紙上，主張他有500兩黃金放置在母親住處，且他持有該批黃金的保證書。

鄭男指控，母親2015年9月間過世，與母同住的么妹卻瞞著兄姊，叫外甥女到銀行開立保管箱，將全部黃金存進保管箱，隔年么妹死亡後，他才知道黃金下落，經協同國稅局前往開箱清點，他的500兩黃金短少變成480兩（黃金96條，每條均重5兩，總重相當於18公斤），另有15條黃金，每條重1公斤。他要求法院根據他持有的保證書，確認480兩黃金應屬他一人所有。

但鄭男的4名手足不同意，辯稱全部的黃金既然是存在妹妹的保管箱內，依法就是妹妹個人所有，未婚無子女的妹妹過世後，黃金應由5位兄姊平分繼承，且鄭男在20幾年前並無足夠收入可購買價值數千萬元的黃金，就算持有保證書，也不能證明黃金是他買的，何況500兩黃金價值約2000多萬元，若真是鄭男所有，他為何不自行保管？若是在母親死後遭妹妹侵占，又為何不提告取回？反而等到母親跟妹妹都過世了才來主張？

屏東地院勘驗鄭男提出的手寫日曆紙，認為記載的黃金隻數與保管箱內總數並不吻合，難以證明該手寫日曆紙與本案黃金的關聯，另鄭男也無法舉證證明自己當年有足夠能力購買這些黃金條塊，單純持有保證書並不能證明他就是500兩黃金的所有人。

法官也質疑，鄭男指稱自母親過世後，他就被妹妹阻擋無法進入母親住處，但一般人若知屋內有自己的大量黃金卻無從入內，必定會以各種管道或起訴或協商等方式取回，鄭男卻毫無動作，直到妹妹過世後才提告，可見他先前並不知有這批黃金存在，判他敗訴。鄭男上訴後，高雄高分院也認為鄭男舉證不足，今駁回他上訴。仍可上訴。