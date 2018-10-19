少女交換日記透露險遭性侵 狼師判6月定讞

2018-10-19 16:43

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣某國中陳姓兼課理化教師，3年前與14歲女學生小真（化名）互動親蜜，差點發生性關係，正巧緊要關頭小真的母親打手機催她回家，陳師被鈴聲嚇到，興致全消才作罷，小真在與同學的交換日記上寫道「他超色的，要我幫他那個…」，被其他老師發現，案情才曝光；最高法院今駁回上訴，依對未滿16歲少女性交未遂罪，將陳男判刑6月定讞。

陳男曾在某國中兼課，也在補習班兼職，2015年當時剛滿14歲的國二女生小真，在學校、補習班都上他的課，還擔任班上小老師，與陳男日漸熟稔，同年7月晚間，小真在補習班當值日生，下課後留下來掃廁所、清垃圾。

陳男確認補習班再無他人，遂溜進廁所關燈，將小真「壁咚」在牆上親吻愛撫，將2人褲子脫掉，正要長驅直入、臨門一腳之際，小真的手機響起，她母親打來催促女兒回家，陳男頓時慾火全消而罷手，兩人整理衣衫後一同步出補習班時，小真母親也正好趕達接走女兒。

少女在與同學的交換日記時透露此事，寫下「他再度拿起my hands to touch his那個 」、「他kiss me且touch my胸部」；她也曾傳LINE給同學說「他（陳師）說要把握時間吃了我」、「他超色的，要我幫他那個，就是口什麼的」。

學校老師發現交換日記內容，通知家長報警。陳男矢口否認，辯稱和學生打成一片，沒有分際而口無遮攔，絕未侵犯學生；但小真歷次陳述一致，獲法官採信，不信陳男辯詞。

一審認定陳男利用少女情竇初開的感覺，意圖滿足自身性慾而欲性侵，但因未遂而減刑，輕判6月；檢、辦皆上訴，高院二審維持原判；最高法院今駁回上訴，全案定讞。