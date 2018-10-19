上班第一天被叫「寶貝」 小鮮肉怒告女同事性騷

2018-10-19 16:22

〔記者楊國文／台北報導〕剛退伍的王姓男子年初到新北市某公司上班第一天，就因資深女同事叫他「寶貝」、還堅持請他吃橘子，感覺受到性騷擾，狀告女同事求償10萬元，高等法院認為女同事所為，和性或性別無關，未超過一般同事正常互動，用字遣詞和動作並無歧視或侮辱字眼，判王男敗訴確定。

王男指稱，今年1月初到某大財團所屬的人力資源公司上班第一天，孫姓資深女同事就當著很多人面前叫他「寶貝」，另外，當天中午用餐時，孫姓女同事又突然拿橘子給他吃，雖然他拒絕不收，她仍在大家面前說「不管」、「給你自己處理」。

王男認為，孫姓女同事行為好像是性騷擾，讓他精神受到創傷和痛苦，因此訴請孫姓同事賠償精神慰撫金10萬元。

孫姓女子指稱確有王男所說行為，但她辯稱，因發現王男用餐時使用免洗筷卻未丟掉塑膠外膜，出於照顧新進員工的善意，才順口說「寶貝，請把垃圾丟掉」，此外，她當天帶橘子到公司和同事分享，因王男在場，才一併給王男食用，若王男不願食用，絕不會勉強，並未侵害他的名譽或性騷擾。

高等法院認為，孫姓女同事認為王男是新進員工，且兩人相處時間甚短，不記得他的名字，才在同事面前叫他「寶貝」，是為提醒他別忘了丟垃圾，並拿橘子給王男分享，乃一般同事正常互動，對他的名譽並未造成貶抑，未侵害其名譽權，而且，此事也和「性」或「性別」無關，孫姓女同事的用字遣詞和動作並無歧視或侮辱字眼。

另外，高院指出，王男於2015年即患憂鬱症，因此，孫姓女子叫王男「寶貝」等行為，和王男罹患憂鬱症並無因果關係，因此判王男敗訴確定。