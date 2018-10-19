中壢弒母剁頭案 警尋獲疑似第4把兇刀

2018-10-19 14:46

［記者許倬勛／桃園報導］33歲梁男疑吸毒後陷入瘋狂，昨晚和母親發生爭執後，竟持刀狠砍母親，並將母親頭顱割下，從12樓住處丟到1樓社區中庭，手段兇殘令人咋舌，警方第一時間封鎖現場，卻只搜出3把兇刀，第4把掉落在中庭的開山刀迄今上午才尋回，警方今下午依殺害直系血親尊親屬將兇嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，梁男長期失業在家，有長期酗酒習慣，近期疑染上毒癮，昨疑向母親要錢不成，吸食安非他命後情緒失控，憤而持刀追砍母親，待梁母倒下後將頭顱砍下，警方初判梁母頸部、身軀中數十刀，全身幾成肉醬，梁男砍下母親頭顱後，拎著從主臥室穿過廚房到後陽台，並將頭顱擲下後院中庭，不僅頭顱破損嚴重，頭髮掛在中庭樹上、血塊四散現場。

昨晚警方除封鎖案發現場，僅找到屋內沾有血跡的2把菜刀、1把西瓜刀等3把兇器，梁男將家中物品傾倒至中庭，其中1把開山刀同時落在中庭，但警方未在第一時間找到，隔了14小時、鑑識小組今日上午10點多重回案發社區，才在地上找到第4把疑作案用開山刀，用牛皮紙袋裝回證物。

現年33歲的梁男，家中共有2男3女，哥哥因精神疾病入院中，一名姊姊已過世，另外二名姊姊嫁人搬出去，身為老么的他與母親同住。警方調查，梁男過去曾有恐嚇取財、詐欺、毒品的前科紀錄，不僅當詐騙集團車手，還曾開毒趴遭警方鎖定。

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