贓車不見還報警 偷兒「做賊喊抓賊」

2018-10-19 15:45

〔記者陳恩惠／台北報導〕有多次竊盜前科的52歳彭姓男子，今年國慶日前夕偷自行車代步，2天後他在艋舺公園亂停遭移置，誤以為失竊，當街攔警要求調查；台北市保安大隊警員幫他找車，驚訝他騎「淑女車」，清查車身序號，果然是贜車，當埸將彭嫌依竊盜罪送辦。

北市保大三中隊員警本月11日下午3時巡邏行經艋舺公園，突然遭一身自行車騎士裝扮的彭姓中年男子當街「攔路陳情」，指稱「我停在公園的車不見了！」員警發揮為民服務精神，徒步陪彭男四處找，他不時向員警抱怨：「沒辦法，這裡都是小偷啦！」經公園保全員告知「違停自行車已移置公園一隅」終於尋回。

當彭男離去時，細心員警察覺是淑女車型，起疑詢問「車哪兒買的？」彭男楞住，停了幾秒後心虛回「台大附近的中古車行！」但隨即又改口「華中橋下買的。」

員警察覺有異，發現車架上烙有1組號碼，馬上利用警用行動電腦查詢，果然查出車主另有其人，聯繫車主確認，車子日前已遭竊，於是當場查扣車，並將彭男帶回調查。

有多次竊盜刑案紀錄的彭嫌供稱，本月9日行經台大醫院附近，發現自行車未上鎖，誤以為自行車無車籍資料難以追查，於是偷來代步，沒想到誤認不見了，「一時忘記」請警方協助找尋根本就是自投羅網，才演出「做賊喊抓賊」的烏龍，令警員啼笑皆非。

相關影音