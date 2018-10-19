只背身分證字號想假冒！ 通緝男被識破反怪員警問太多

2018-10-19 14:48

［記者楊政郡／台中報導］林男有3地檢署4案通緝，他自己說多次被攔查報身分證字號就過關，這次在台中市東區分駐所栽了！女警發現照片不像，多問了生日呢？戶籍地？父親姓名？他都答不出來還硬ㄠ，最後才說出自己的真實姓名，也怪員警「問太多了」。

林男（27歲）身背「4條通緝案」，冒用友人身分逃亡中，多次躲過警方查緝，日前他與女友逛夜市時，徐姓女被害人報警協助調查，徐女說她的機車還在繳貸款，就被此人拿去賣掉換現金，她機車沒了還被告詐欺，本月中旬在某夜市遇到林男，見機不可失，報請警方確認對方身分及聯繫方式。

員警查抄雙方資料求證，林男自稱姓余，但長相和其所稱的余某有落差，再追問生日，林男說錯出生日期，追問戶籍地，林說不知道，何姓女警一口咬定：「你不是（這個人）！」

原本老神在在的林男聞言一愣，但仍矢口否認冒用身分，開始臉紅冒汗，對何員連續提問完全招架不住，連父親的名字都答不出來。

何姓女警利用人臉辨識系統查出，此人可能是分別遭士林、嘉義及台中地檢4案通緝的林男，林男才點頭承認自己通緝身分，卻忍不住跟警方抱怨，自己冒用友人身分多次，過去只要報出身分證號就能安然過關，這次會栽在何姓女警手上，都是因為警察「問太多了！」