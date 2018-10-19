板模工開行動販毒車被警盯 驚見群組藥腳達300人

2018-10-19 13:51

〔記者許國楨／台中報導〕原本當板模工的王姓男子滿腦子想著一夜致富轉行當藥頭，平日開著行動運毒車販售各式毒品，手機通訊群組竟有高達300名藥腳，日前交易途中違停遇警盤查，情急下將毒品塞進褲子因褲檔異常隆起引起注意，他雖主動拿出企圖藉此掩護後車廂的大量毒品，但高配合度反讓警方起疑露餡。

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長黃欽洲，當天晚間帶班巡經北區東成街發現一輛黑色自小客逆向違停趨前盤查，此時28歲的王姓駕駛因心虛將小惡魔汽泡沖飲包塞進褲內，反因褲檔異常隆起引起警方注意，王男發現已被盯上，趕緊自褲檔掏出毒品交付，企圖藉此讓警方鬆懈戒心，不讓車內其他毒品一併被查獲。

只是王男的如意算盤未得逞，因配合度實在太高反讓警方起疑開始在車內搜索未果，最後打開後車廂發現放置一只音箱，但外蓋卻未鎖緊露出一截物品，經移開外蓋赫見裡面藏放大批毒品，經清點共計查獲小惡魔汽泡飲27包（重274.5公克）、海豚咖啡包43包（重218公克）、斯斯冲飲包11包（重92公克） ，均驗出含甲基卡西酮成分。

警方同時查獲K他命20包、K他命1罐、搖頭丸10顆、電子磅秤及疑似販毒所得4萬2千元，隨即將他帶回偵辦，經檢視王男手機，發現王男利用微信通訊軟體成立一個販毒群組，藥腳成員竟高達300人，偵訊過程中手機仍持續響個不停，顯示生意絡繹不絕。

原本當板模工的王男供稱，因收入不穩定又想迅速致富，才會轉行當藥頭，每天販毒扣掉成本起碼還有上萬元進帳，警方訊後將全案依毒品罪嫌送辦，複訊後聲押獲准。

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