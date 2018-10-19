誇張！補習班放學 烏龍師接錯男童帶回學校「換」

2018-10-19 14:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕嚇壞寶寶了！苗栗縣竹南鎮一間國小18日發生一起學生放學等補習班接送卻接錯人烏龍。柯姓家長在臉書社團指出，其妻前往接送就讀小二的兒子時，竟不見人影，當場心急火燎，調閱監視器並四處詢問請人協尋，過了20多分鐘，才見到一間補習班人員帶著兒子回到學校表明接錯學童，要到學校「換」小孩，過程讓人傻眼。

苗栗縣政府教育處長徐永鴻表示，今天一早接獲通報後，立即要求學校要採取對應措施，避免再度重演烏龍劇。例如補習班、安親班分區接送等。

該校校長受訪時說，目前安排安親班與補習班在校內接送學童，學童則分別排隊等待接送，並由一名主任與組長在旁監督陪同，竟然發生錯誤，學校會立刻安排相應辦法。

未來除了劃設分區讓學童以及補習班較易辨識，也會讓學童與不同補習班、安親班配戴相應識別證，以免再度發生帶錯學童事件。

該校校長指出，男童父親是該校教師，事發後「帶錯人」補習班今天已經多次致電表示歉意，不過男童父親要求補習班要當面道歉。

事發當時男童父親PO說，「補習班隨便帶走小孩，折騰了多少人在著急難過，要你來道歉不為過吧！」而且帶錯小孩，該帶到的學童沒帶到如何向家長交代。

但也有網友認為，「檢討別人也檢討自己啦！馬上責罵自己的孩子為何隨便跟陌生人走」、「要勇於表達，說出自己的想法和意見。」