疑兇嫌姊姊現身殯儀館 「他跟母親相處很正常」

2018-10-19 13:07

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區陸光五村前晚驚傳逆子弒母案，有詐欺、恐嚇前科，綽號「小頭」的33歲梁姓男子，警方攻堅破門逮捕戒護送醫後，情緒激動、說詞反覆。警方昨對梁進行抽血酒測值零，但卻驗出有二級毒品安非他命反應。鄰居指證，事發當天中午梁男與母親激烈爭吵，很可能是無業梁男毒癮發作後，向梁母要錢不成，最後情緒失控痛下殺手。稍早桃園地檢署主任檢察官吳靜怡會同法醫前往中壢殯儀館相驗，並沒有對案情說明，待相驗結果出爐。

梁男當天疑似毒癮發作，在激烈爭吵後持刀追砍母親，待母親倒下後將頭顱砍下，警方初判梁母頸部、身軀中數十刀，全身血肉模糊，梁男斬下母親頭顱後，拎著從主臥室走到後陽台，並將頭顱擲下社區中庭，隨後打破屋內物品、敲破玻璃，將除濕機、冷氣主機都丟下中庭，還在屋內狂吼「給她死！」「XXX萬萬歲」，嚇壞近千住戶。

今上午梁男接受偵訊時，第一時間坦誠自已行兇，但對於行兇動機等細節言詞閃爍，直說不知道、不清楚或忘記等回答，警方表示，梁男偵訊時神志清楚，但對於細節交代得相當模糊，讓警方頭痛，目前已完成偵訊，將待檢方相驗完畢後，等待檢察官指示移送。

稍早一名疑為梁男姊姊的女子隨檢察官進入法醫簡易辦公室，停留約30分鐘，離開時媒體問及梁男與母親平時相處狀況如何？她僅表示「很正常，沒有異狀」，並說不清楚梁男平時有酗酒或吸毒習慣，隨即低頭上車離去。

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