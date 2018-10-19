「來我家動ㄘ動！」憲指部上士傳訊女同袍 髮妻看了氣PUPU

2018-10-19 12:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕任職於憲兵指揮部警衛大隊的李姓上士，被妻發現傳訊給楊姓女同袍「誰知道會迷上一個台中的小女神」、「週六不看片！來我家動ㄘ動」、「戀愛感」等曖昧訊息，兩人也在營區「愛的抱抱」，楊女甚至夜奔李男營區寢室，遭憲指部各記兩大過，李妻因此患重度憂鬱症，新北地院今判兩人須賠償李妻20萬元，可上訴。

判決指出，今年4月，李妻發現老公透過Line傳訊楊女：「走不了（因為妳太可愛捨不得妳）」、「妳來我這頻繁了會被發現的」、「只能黏妳半小時」、「在車上？」、「妳是有那麼急嗎？」、「可以啦隔熱紙很厚」，還在睡前跟楊女道晚安；「哈尼要睡沒？」楊女回：「要了」、「累累」、「太激情了」等語，氣得質問楊女。

楊女回訊道歉：「我不知道該怎麼去面對我做錯的事…因為他因為我的介入讓家庭面臨失和，是我被學長的貼心沖昏頭，我是事後才知道他已婚，但卻怕失去這份過度的開心而沒即時煞車，到了穿幫後，才傷害到姐姐您…」。

但婚外情被揭發後，兩人卻未斷了聯繫，仍在營區摟抱及深夜獨處於營區寢室，李妻因老公對婚姻不忠罹患重度憂鬱症，迄今仍持續治療中，認為配偶權遭侵害，對兩人求償100萬元。

李男出庭解釋，兩人傳訊僅是互相關心、開玩笑，未逾越朋友分際，楊女年紀輕，突然接到妻子質問電話，太過緊張才傳簡訊道歉，簡訊內容僅提及「貼心」、「過度關心」，並未承認與他有何不正常關係；楊女則稱不知李男已婚。

兩人並認為李妻所提的診斷證明書，不能證明其罹患憂鬱症與兩人行為有因果關係，並抱怨告因李妻到憲指部鬧事，導致兩人失業，李妻竟還請求100萬元賠償金，毫無理由。

李男、楊女今年3月至6月，在營區內有多次擁抱親暱行為，楊女並於凌晨時分至李男寢室等情事，9月經憲指部查證屬實，兩人逾越男女分際，分別記兩大過處分；另依據兩人Line訊息，楊女傳訊李男：「晚上沒亂來喔」，李男：「這家很少回來」、「對她有陰影」、「都說兩個月沒碰她了」等語，認定楊女知李男已婚。

法官痛批，兩人犯後態度不佳，在明確證據下仍飾詞狡辯，對李妻造成二度傷害，審酌兩人經濟狀況，認為應以賠償20萬元為宜。