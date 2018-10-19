控男「壓頭」強迫口交 她事後做這些事反自打嘴巴

2018-10-19 12:26

〔記者溫于德／台北報導〕新北市女子指控男友人二度強迫口交，提告強制性交罪；但士林地檢署偵查後認為，女子雖為李口交，但非但未被「壓頭」，會提告，也是因她欠錢未還在先，遭李提告民事訴訟所致，加上女子事發後仍傳訊表示「你體力還很好」、「我很幸運碰到你」等語，顯與被害後行為不符，日前對李處分不起訴。

女子指，李男知道她急需用錢，去年10月28日下午、以願意借款為由，要求前往新北市住處商談，但雙方入內後，李立刻躺在床上並立刻脫下褲子，強拉為其口交；隔月3日下午，再度被李邀約至住所時，竟立刻被告知「我今天有帶保險套」，但她以生理期為藉口拒絕，怎知李竟再次脫下褲子，要求口交同時不忘伸手抓胸。

到案的李男雖承認有口交，但堅決否認有強迫情形，李解釋，每天都有午睡習慣，28日中午，是女子主動幫他口交；至於3日當天，則是女子向他借款獲應允後，再度主動口交；李強調，過程中不但未強迫女子，「也沒有壓女子的頭部」、毆打或脅迫。

至於為何挨告？李男認為，應該是女子向他借款99萬未還，遭提起債務不履行民事訴訟所致。

檢察官偵查後採信李男辯詞，另依據女子事後仍傳LINE表示「難道是想我？」、「你體力還很好」，並關心對方「你晚餐沒？」、「～你要抽空休息～」，後也提到「辛苦你了～現在休息時間還得花時間與我聊天～如果你太累？沒關係有空再聊～」，甚至傳送「我很高興因為這樣認識李大哥《對我真的很好》比我爸爸媽媽還好」等語，顯然與受到強制性交、乘機性交後之情緒反應不符，因而作成不起訴處分。