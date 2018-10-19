名室內設計師瞞婚與小三同居 判賠女方60萬

2018-10-19 12:10

〔記者張文川／台北報導〕台北市楊姓女子，5年前與知名室內設計師陶繼綱交往同居，期間為他墮胎2次，直到去年才知他前年已與劉姓女子結婚生小孩，她為此仰藥輕生，獲救後提告求償100萬元，陶繼綱拒賠，主張交往時已為她花了200多萬元；台北地院審理後，今判陶繼綱應賠償60萬元。可上訴。

審理期間，陶繼綱答辯，她與楊女交往的一開始就已言明不會與她結婚，兩人關係只是「貪圖一時歡愉」，且陶繼綱2016年與劉女結婚，楊女並非不知情，因為他與楊女同居，她有很多機會可以看到陶繼綱的身分證等資料，兩人後來共同出席聚會時，也有友人揶揄陶繼綱怎麼不是帶老婆，他認為楊女應該自始就知情。

陶繼綱不願意賠償，自認交往期間已為她花了200多萬元補習費、保險費等，楊女買車也向他借20萬元。但楊女的律師指出，陶繼綱的辯詞只是陶的臆測，沒有證據，不能採信，求償100萬元是她的底線。

楊女今年3月向媒體爆料指出，她20年前她讀大學時在餐廳打工，陶繼綱是她打工餐廳的常客，2人當年曾交往3個月，18年後重逢二度交往，2014年間在內湖同居，3年後，2017年她發現陶繼綱常無故失聯，逼問之下陶才承認已結婚生子，她情緒崩潰，隔天吞藥輕生獲救，事後提告求償並爆料。

該媒體批露此事後，陶繼綱告她妨害名譽，新北地院今年6月判楊女無罪。