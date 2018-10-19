捲入漢微科涉嫌內線交易案 前商總理事長之子不起訴

2018-10-19 11:02

〔記者謝君臨／台北報導〕有「外資圈第一美女」的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，被控捲入漢微科涉嫌內線交易案，日前獲不起訴確定，自纏訟1年多的官司中脫身，邱的丈夫許耀仁則因認罪，被判刑1年10月，緩刑3年；至於北檢另案偵辦中的前商總理事長張平沼次子張元賓、股市金主史金生、人頭戶蘇姵萱及投資公司董事彭健豪、林耿民等人涉案部分，也因罪嫌不足，今獲不起訴處分。

檢方調查，邱慧平前年受託處理荷蘭商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科案，期間曾在住處廁所打跨國電話開會，不料丈夫許耀仁偷聽後，竟趕在重大訊息公布前，與母親一起買進125張漢微科股票，套利2420萬元。

檢方清查，許在前年6月16日重大訊息公布的前三週，陸續以現金及融資等方式買進漢微科股票120張，母親羅麗珠也買了5張，兩人在購併案消息曝光前就先賣出部分股票，其餘股票則讓ASML溢價收購。

檢方清查金流後發現，邱、許兩人財務獨立、沒有金錢往來，且邱的年薪加酬勞超過5000萬元，應不會為2000多萬元涉犯內線交易，故採信兩人說詞，將邱及婆婆羅慧珠不起訴；檢方考量許自白犯行，且已繳回扣除成本後的不法所得2163萬餘元，將許起訴並建請法院減刑，另宣告沒收不法所得。

但北檢將全案送高檢署再議後，高檢署認為偵查不完備，去年10月發回北檢續查。北檢重啟調查後，仍認為邱、羅2人罪嫌不足，8月二度不起訴2人，再送高檢署再議。這次高檢署認同北檢見解，駁回再議，邱慧平及婆婆羅慧珠獲不起訴確定；至於許則被判刑1年10月，緩刑3年，支付公庫100萬元。可上訴。

此外，先前被約談後分獲檢方諭令100萬至300萬元交保的股市金主史金生、人頭戶蘇姵萱、投資公司董事彭健豪、林耿民，以及前商總理事長張平沼次子、富喬工業及愛地雅兩家上櫃公司董事長張元賓等人，北檢另案偵辦後，認定均罪嫌不足，處分不起訴。