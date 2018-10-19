中壢逆子斬頭弒母 警：兇嫌有毒品反應

2018-10-19 08:44

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市中壢區昨晚7點17分驚傳逆子弒母案，有詐欺、恐嚇前科，綽號「小頭」的33歲梁姓男子，昨與母親激烈爭吵，居然持菜刀狠砍母親，並剁下母親頭顱、從12樓住處從後陽台拋下，警方獲報強勢破門噴灑辣椒水將他制伏戒護送醫。警方凌晨以特急件將梁嫌尿液樣本送驗，今晨檢驗報告出爐，發現尿液呈現二級毒品安非他命陽性反應，警方不排除梁嫌施用安毒後導致情緒失控痛下殺手。

梁嫌手段兇殘，警方在現場發現屋內家具毀損、破碎玻璃四散一地，顯見梁母試圖逃跑反抗，從客廳逃到房內仍難逃逆子毒手，梁嫌先拿菜刀在臥室持刀砍斷母親頸動脈後，再持刀連砍母親脖子數十多刀割下母親頭顱。

警方查獲屋內有3把兇刀，包括臥房內一把未沾染血跡的西瓜刀，鑑識人員已比對兇刀血跡DNA。桃園地檢署主任檢察官吳靜怡凌晨勘驗完現場後，指示警方採驗梁姓兇嫌尿液、血液、頭髮進行毒品反應測試，兇嫌被捕戒護送醫後採血無酒精反應。今晨檢驗報告出爐，梁嫌尿液呈現二級毒品安非他命陽性反應，不排除施用安毒後導致情緒失控行兇。警方已報請檢察官相驗梁母遺體。

據悉，昨晚間還有10多名黑衣人自稱看完新聞後，聚集在派出所外，叫囂說要了解兇嫌身分，經警方勸離後散去。

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