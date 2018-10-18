10/18 威力彩、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2018-10-18 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月18日）開獎的第107000084期威力彩、第107000154期雙贏彩及第107000250期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000084期威力彩中獎號碼為：「04、12、20、32、35、36，第二區：01」頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得354萬5104元；參獎共17注中獎，每注可得15萬元；肆獎共158注中獎，每注可得2萬元；伍獎共740注中獎，每注可得4000元；陸獎共5738注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬0671注中獎，每注可得400元；捌獎共5萬8079注中獎，每注可得200元；玖獎共7萬9466注中獎，每注可得100元；普獎共13萬6343注中獎，每注可得100元。

第107000084期38樂合彩中獎號碼為「04、12、20、32、35、36」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合64注中獎，每注可得5750元；二合共1560注中獎，每注可得750元。

第107000154期雙贏彩中獎號碼為「02、03、07、09、10、11、12、13、17、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共417注中獎，每注可得500元；肆獎共4793注獲得，每注可獲得100元。

第107000250期今彩539中獎號碼為「01、05、07、13、34」，頭獎摃龜；貳獎共143注中獎，每注可得2萬元；參獎共5369注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬0981注獲得，每注可獲得50元。

第107000250期39樂合彩中獎號碼為「01、05、07、13、34」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共144注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4255注中獎，每注可得1125元。

第107000250期3星彩中獎號碼為「549」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000250期4星彩中獎號碼為「5934」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」