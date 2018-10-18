毒品殘渣掉腳踏墊 難逃警所長鷹眼

2018-10-18 23:58

［記者陳彥廷／屏東報導］東港分局東濱派出所長郭瑾樺，晚間帶班於進德大橋東港端執行路檢勤務，盤查往來車輛，發現一台自小客搖下車窗接受盤查時，車內奇怪塑膠味立刻撲鼻而來，所長覺得有異，指示其停於受檢區接受盤查，男子雖然態度一派輕鬆，還大方表示可以讓警方檢視車內，郭瑾樺發揮長年實務經驗，立刻在不起眼處搜出已和地墊混在一起的毒品，當場活逮，讓毒蟲看傻了眼。

警方表示，所長郭瑾樺不僅鼻子靈敏，眼力還很驚人，連腳踏墊上漏網之魚的毒品K他命都可以看得一清二楚，蔡姓毒蟲嚇到只能乖乖認栽，並尷尬承認自己有施用毒品K他命。

「自知拉K有害，但已習慣施打！」，22歲的蔡男向警方供稱，知道毒品K他命對身體有害，但就是已經習慣不定期施用，之前也被警察抓過，還罰了錢又上過毒品講習課程，警方聽了是直搖頭。

「年紀輕輕不該被毒品控制！」警方也規勸蔡嫌，年紀輕輕不要這麼容易被毒品控制住，找點其他的興趣轉移注意力，毒品只會傷荷包又傷身，案經採驗蔡男尿液初篩呈現毒品K他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例函請偵辦。

郭瑾樺則說，該名年紀輕輕的毒蟲雖然對答如流，但車內傳出一股奇怪味道，他依實務經驗推論腳踏墊容易會有掉落殘渣，用手電筒燈光查看果然有可疑的結晶體，立刻將毒品檢驗試劑做初步篩檢，果不其然呈現毒品K他命陽性反應。

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