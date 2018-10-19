亂棍打死女友！恐怖情人盜入臉書PO照 製造存活假象

台南一名筍農採筍挖到一顆頭骨，警方查出死者為柬埔寨籍女子，而痛下殺手的嫌犯竟是同居並育有一女的58歲陳文釧（圖中黑衣者）。（翻攝資料照）

2018-10-19 00:02

〔記者王捷／台南報導〕今年8月台南南化區的白骨案，追出陳文釧2年前亂棍敲死柬埔寨籍女友王米稼，他起初辯稱只有打王女，沒有致死，台南地檢署今天（18日）宣布偵查終結，公布關鍵事證，陳文釧行兇後，不只將王女衣服剝光，還拿走王女手機，冒充王女登入臉書，上傳王女照片，假造仍存活假象，因此認定陳文釧涉嫌重大，依殺人、遺棄屍體罪起訴，地院為保全證據，接續羈押陳男。

南化筍農挖到白骨時，會立刻追出陳文釧，要歸功玉井分局的林姓巡佐，當下他聯想到彰化警方約2年前曾來打聽死者王米稼的失蹤案，立刻往特定方向調查。法醫研究所鑑識白骨，發現DNA與王女相符，頭骨也有鈍器敲擊痕跡。

在偵查階段，陳文釧否認殺人，供稱2年前在車上與王女起口角，為了讓王女丟臉，才會剝光王女的衣服痛揍，他以為王女躲進叢林，並不曉得王女死亡。檢方為了保全證據，聲押陳文釧獲准。

法醫調查報告顯示，王女顱骨遭鈍器敲擊骨折，有生前顱內出血徵象，最後因中樞神經衰竭死亡，死因研判為「他殺」。南檢施胤弘檢察官指揮警方調查時發現，陳文釧行兇後，拿走王女手機，冒充王女PO自拍照，陳文釧還特別找王女的朋友，告知他曾打王女，但希望王女能回家，雖然王女有發臉書動態，不曉得王女上哪去了？

檢方依據這個關鍵事證，將陳文釧依殺人、遺棄屍體罪起訴。