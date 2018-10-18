組頭太小氣！只給礦泉水當消夜 賭客報警鏟賭場

2018-10-18 23:47

〔記者王捷／台南報導〕台南賭場為了吸引賭客上門，總是把賭客服侍的服服貼貼，澎派消夜、菸酒檳榔可不能少，甚至還有開餐廳的組頭替賭客準備現撈海產，但台南市這次抄到一處窮酸賭場，組頭只提供礦泉水，被賭客嫌小氣，向警方檢舉，警方攻堅時查扣69萬多元賭資，逮捕組頭郭姓男子，還有另外2名共犯、13名賭客，全案將往賭博罪、社會秩序維護法偵辦。

台南市警二分局與警四分局3個多月前同時獲得線報，中西區西門路一帶有經營職業賭場，賭客來自各方，當時兩分局決定合作，展開區域聯防，共通情資鏟除賭場，從過去建立的賭客、組頭資料庫中，逐漸掌握組頭郭姓男子的身分。

38歲的郭男有多項賭博前科，當組頭已經不是第一次，他都是白天睡覺、晚上開賭，他疑似知道賭場很容易被警方監控，被逮捕幾次後一切從簡，租平時用來堆放雜物的鐵皮屋當賭場，也不僱司機載送賭客，請他們自行搭計程車，連賭場內都只提供礦泉水。

但這讓部分賭客覺得郭男太小氣，因為大部分賭場為了讓賭客舒服一點，也為了搶賭客，不僅有消夜，菸酒、檳榔也無限供應，如果不喜歡，還有小弟可以跑腿，甚至還有開餐廳的組頭會替賭客準備海鮮自助餐。

也有賭客抱怨，郭男的賭場連「逃生出口」都沒有，這樣遇到警察一定插翅也難飛，私下向警方抱怨郭男只想賺錢，不顧賭客的品質與死活，警方因此接獲情資，一舉鏟除郭男的賭場。