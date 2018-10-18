被雙手按身卻有東西進下體 女患者驚覺遭整復師性侵

2018-10-18 21:58

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南開設脊椎整復中心的謝姓整復師，利用成年的女患者琦琦求診時，先後偷偷把手指與「小弟弟」伸進女方陰道，琦琦覺得謝男雙手放在她身體，陰道竟有東西進入，即起身離開。謝男否認有這麼做；但警方鑑定驗出女方陰道深部有與謝男DNA相符的男性前列腺液，足以佐證謝男下體進入女方陰道，有性侵事實，台南高分院依性侵罪判這名色整復師4年6個月徒刑，此案還可上訴。

判決指出，謝男於2017年4月4日晚間8點許，利用女患者琦琦（化名）到整復中心治療時，假借治療名義以其手指與陰莖相繼伸進女方陰道內，患者覺得有異、即起身離開，到醫院驗傷、向警方控告整復師性侵害。

謝男辯稱，當天他有替琦琦做外部恥骨按壓，但沒有把手指與陰莖伸進女方的陰道，在治療程序完成前，患者就起身離開，因為以為是用按摩器按壓患者，造成女方很痛受不了，他才會向患者道歉，並無性侵情事。

琦琦則說，謝男一開始把她內、外褲都脫下來，拿布蓋上開始按摩，過程中，謝1隻手按她身體其他部位；另1手伸進她的陰道內，她想可能是治療的一部分。後來，謝男叫她側躺時，發現謝的雙手都按在她的身上，但她陰道內卻有其他東西進入，因為當時謝男是跪坐在她雙腿中間，她覺得奇怪、認為謝把陰莖插入她的陰道，馬上起身離開並報警。

二審法官表示，琦琦到醫院驗傷，結果在陰道深部驗出有與謝男DNA型別相符的男性前列腺液，若非謝男陰莖有進入患者陰道，陰道內部怎會有謝男的前列腺液？顯見謝男的辯解之詞是卸責、與事實不符，考量謝的犯行對女方造成身心難以抹滅的傷害，又未與女方達成和解、得到原諒，因此判謝男4年6個月徒刑。

安南醫院泌尿科主治醫師林育緯說明，男性前列腺液又稱為攝護腺液，是男性在性興奮時，因下體充血擠壓到攝護腺，導致攝護腺先流出的液體，這攝護腺液會在男性射精前先流出，與精液不同，但同樣是男子性興奮下的產物，女方陰道深部有男性前列腺液存在可以證明男性生殖器有進入女方陰道內。