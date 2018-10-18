警認不出「九尾妖狐」 毒販譏笑：沒看《火影》喔

2018-10-18 23:13

〔記者王捷／台南報導〕台南警方上個月抄到印有《火影忍者》的毒咖啡，沒想到這個月又有「火影」現蹤。上個月警方問持毒嫌犯《火影》主角名字、第幾代火影？毒嫌答不出來，因而露餡。這次警方在林姓藥頭家中查獲400多公克、多種口味的毒品咖啡包，其中就有數包「火影毒咖啡」，不過，這是換警員不識《火影》，將毒咖啡包裝上的「九尾妖狐」認成「獅子頭」，被藥頭譏笑：「啊警察是不是沒看《火影》喔？」

《火影忍者》是日本漫畫家岸本齊史創作的少年漫畫，被簡稱為「火影」，講述主角漩渦鳴人在虛構的忍者世界中，用自身九尾妖狐的力量，一步步成長，最終成為故鄉火之國木葉忍者村的首領，第七代火影。

《火影》雖然已經完結，但仍是主流少年漫畫，連毒品咖啡包也印有鳴人、九尾的畫面。台南警方在上個月攔查到一名男子持有「火影毒咖啡」，問了火影主角的名字與主角是第幾代火影，嫌疑人答不出來，當場露餡。

警方這個月也在林姓女藥頭家中出一堆毒品，其中有印著鳴人與九尾的毒咖啡，警方登記毒品種類時，請林女配合說出各種口味的毒咖啡名稱，但查緝警員沒看過火影動漫，將妖狐看成獅子，問林女「火影毒咖啡」的俗稱是否叫「獅子頭」？沒想到換來林女譏笑。

林女說，這包毒咖啡就俗稱「火影」，上個月得知有人買火影被抓，很多藥頭都以為警方有在看《火影》，沒看過《火影》的藥腳，也把主角名字、第幾代首領熟記，她還以為警察都有在看火影。訊後警方將林女依毒品危害防制條例移送。

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