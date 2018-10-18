「出國報告沒寫好」…嚴永秋當梗製貼圖 反向操作拚連任

遭批出國報告寫不好的新竹縣議員嚴永秋，反用這個事件梗製作選舉行銷圖在社群網路上逆襲。（網友提供）

2018-10-18 23:03

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員嚴永秋遭人披露他的出國考察心得報告只寫42字且錯字不少，競選連任的他不但沒有避談這件事，反而還製作了「雖然報告沒寫好，地方服務不會少」圖片LINE給選民，反向操作爭取認同。

嚴永秋去年4月去南歐考察後，交給縣議會公告在網站上的心得報告，不僅內容只有「簡明扼要」的42個字，而且裡面還錯字連連，被網路鄉民砲轟「這就是我們議員的水平」、「民代的恥力無下限」，他當時回應：「我書讀得不多，所以錯字連連，我很抱歉，但是我服務的熱忱卻滿滿，不因書讀得少、錯字而有打折。」

目前正在競選連任的嚴永秋說，這件事情給他很大的震撼，讓已經70歲的他也開始學習去瞭解網路上年輕人的感受，也決定在競選過程中正向面對這件事，所以，他請教了熟悉網路、社群操作的友人，決定用這個議題當梗，製作圖片來行銷自己。

「雖然報告沒寫好，地方服務不會少」、「雖然我書讀得少，選民服務不會少」、「年紀長、資格老，地方建設做得好」這一系列搭配嚴永秋照片的語錄格式圖片出爐後，立刻就被轉傳到關西鎮多個地區性LINE群組，看到的鄉親有的回以笑臉貼圖，有的則用比讚貼圖予以肯定。

嚴永秋說，他那份報告沒寫好是事實，他道歉了也會改進，但這不影響他原本在地方上的服務成效，所以他乾脆用這個梗大方告訴大家「我是什麼樣的人」，不少支持者也肯定他這種「化危機為轉機」的作法，讓他競選連任更有信心。