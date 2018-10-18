慟！夫妻檔能高縱走身體不適 妻子尋獲卻已不幸往生…

花蓮縣空勤今天上午出動直升機，將花蓮3名救難人員送到萬里池往南尋人，但傍晚5點趕到第二獵寮時，妻子已不幸往生。（花蓮縣消防局提供）

2018-10-18 20:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北2對夫妻共4人結伴縱走能高安東軍，其中1人出現高山症，導致行動緩慢，走6天才到萬里池，且有糧食不足的情況，腳程快的一對夫妻前天傍晚已走出奧萬大，至於高山症的夫妻檔昨晚自行走到第二獵寮營地過夜，未料妻子身體狀況衰弱，丈夫今天下午將太太留在獵寮、走到手機有通訊處求救時，還稱「太太狀況有好轉」，但傍晚救難人員在第二獵寮找到人時，妻子已不幸往生。

花蓮縣消防局二大隊長王明忠說，今天上午申請空勤黑鷹直升機，上午7點18分起飛，將第2梯次3名救難人員送到萬里池降落，往南推進救人。而中午南投縣消防局也申請直升機，下午1點多將救難人員載到萬大南溪溪床起登，試圖「南北夾擊」尋人。花蓮縣消防局說，今天早上有山友打電話到消防局說，妻子體能狀況比丈夫還糟糕，臉色蠟黃且相當虛弱，至上午出發前仍在營地休息。

在第二獵寮接觸到夫妻檔的邱姓山友今天在網路留言說，他在第二獵寮後面小坡接觸到2人，女士有十二指腸潰瘍，已2天沒有進食，且虛弱無法移動。

王明忠說，據同仁回報，今天下午3點多時，救難人員有接獲丈夫的電話，第二獵寮因手機訊號不通，丈夫將妻子留在獵寮，自行走到有手機訊號的地方求救，當時還說妻子狀況有好轉。不過，傍晚5點左右，南北兩批救難人員先後抵達第二獵寮營地時，卻發現女山友已經往生，救難人員合力移動遺體，計畫再申請直升機至萬大南溪溪床將遺體送下山。

縱走能高安東軍的2對夫妻共4人，是10日從南投屯原入山，原訂15日出奧萬大，其中一對夫妻腳程較慢，夫有高山症、妻也有跌倒情況，當時行程已多拖2天，評估預計昨天（17日）可慢慢走出奧萬大，由於15日上午7點最後一次通聯後就沒有後續聯絡，家屬17日中午報案；不過，腳程較快的夫妻已於17日傍晚先走出奧萬大。