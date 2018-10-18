永和分屍案驚爆第4嫌 美籍男移送新北檢遮臉躲追問

永和分屍案第4嫌美籍何姓男子，依涉犯殺人罪移送新北地檢署複訊。（記者王定傳攝）

2018-10-18 19:49

〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕檢警偵辦新北永和分屍案今天有新進展，爆出有第4人涉案，45歲美籍何姓男子涉嫌購買通報用的煙火與焚燒血衣滅證用汽油，帶到現場交給美籍主嫌孫武生（綽號OZ）後離去，檢警今拘提何男到案，依涉犯殺人罪將他移送新北地檢署複訊，何男晚間7點30分抵新北檢，用帽T遮住頭臉，面對媒體追問：「你有幫忙殺人嗎？」、「有幫忙燒衣嗎？」均不發一語。

何男目前以依親名義來台，與OZ曾在外語教學中心共事，也是OZ刺青店的客戶，據了解，何男供稱，「OZ跟我說機車沒油，我才買油過去，不清楚汽油用途。」

檢警日前借提訊問主嫌OZ及美籍男子Bent，兩人供出何男案發當天幫忙施放煙火，通知河堤對岸的吳宣離開，並幫忙燒掉血衣滅證。

43歲的加籍男子Ryan在8月21日晚間遇害遭分屍，22日下午屍體被發現，警方同月24及25日分別逮捕美籍男子Bent、協助買刀的大學生吳宣，OZ則逃至菲律賓，9月5日遭台菲警方合作逮捕，同月17日押解回台。

新北檢昨天傳喚吳宣出庭，今天又再拘提第4名犯嫌，一步步釐清案件疑點，真相可望解開。

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