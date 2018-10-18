姊姊消失5天「被虐到崩壞」 民雄分局澄清案情

江父水餃麵店遭人搗毀營業物品、塗鴉及撒冥紙，被迫歇業。（記者蔡宗勳攝）

2018-10-18 19:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕網友Vic Wang在臉書「爆料公社」張貼姊姊遭未婚夫江姓男子囚虐，引發網友不滿，半夜到江男父親位於嘉義縣民雄鄉的水餃麵店搗毀營業物品、塗鴉及撒冥紙，民雄警分局據報主動調查，今晚說明所掌握的案情。

民雄警分局說，Vic Wang在「爆料公社」張貼民雄大士爺廟旁「某水餃店」老闆兒子江男、江男呂姓大嫂及江男同事張姓妻子，共同對他姊姊王姓被害人施虐，致王女受傷及智力行為嚴重退化，在屏東基督教醫院住院診療中。

民雄分局說，被害人已由家屬於10月16日13點向屏東縣警察局勤務中心報案，案由屏東縣警察局內埔分局北勢派出所受理，被害人家屬向警方控訴，被害人遭相對人拘禁毆打，相對人江男則說被害人傷勢是從樓梯跌下受傷，因當事人雙方敘述落差過大，且被害人精神狀況不佳，須待被害人精神狀況穩定後才能釐清。

王女家屬將事件及部分影片PO網，有不明人士於店休時間到江男父親經營的水餃麵店搗毀營業物品、塗鴉及撒冥紙，江父今天（18日）上午10點38分許到民雄分局民雄派出所說明，但暫不提出告訴。

警方已調閱附近監錄系統畫面，掌握一可疑車輛，將通知到案說明。警方呼籲網友自制，以免惹火燒身、吃上官司，也已在江父營業處所加強巡守。

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