中信銀行ATM下午大當機 官網公告晚間7點之後再使用

2018-10-18 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕中信銀行驚傳ATM大當機，有民眾反映今日（10月18日）下午在超商的ATM領錢，卻遇到機器系統當機；而銀行分行的提款機也通通無法使用，據行員表示連內部電腦也當機，已經當了2個小時。

中信銀行的官網發出公告，表示目前主機系統忙碌中，相關網路銀行、Home Bank APP、中信卡優惠APP、中信ATM 交易/查詢等服務及簽帳金融卡所有刷卡交易、信用卡網路3D認證交易皆受影響；請民眾在今天晚間7點整之後再使用。

  • 中信銀行在今天下午驚傳ATM系統大當機。（資料照）

    中信銀行在今天下午驚傳ATM系統大當機。（資料照）

  • 中信銀行的官網發出公告，表示目前主機系統忙碌中，相關服務皆暫停使用，待晚間7點之後再使用。（圖擷取自中信銀行官網）

    中信銀行的官網發出公告，表示目前主機系統忙碌中，相關服務皆暫停使用，待晚間7點之後再使用。（圖擷取自中信銀行官網）

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