月付小三6萬安家費 「女兒DNA別人的」人夫崩潰

2018-10-18 17:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事建築業的楊姓人夫，常去按摩舒壓，愛上中國籍胡姓按摩小姐，兩人發生婚外情，事後胡女懷孕，向楊夫索討每月6萬元生活費，楊夫還幫胡女付80萬元買房頭期款，楊妻無意間看到老公手機有「女兒很想你」等訊息，才得知老公外遇，怒而提告，楊夫坦承出軌，未料當庭卻被告知「女兒不是你的」悲慘真相，驚呆到說不出話，新北地檢署今依通姦罪起訴楊夫、胡女。

起訴指出，2011年間，40多歲的楊夫在新北市蘆洲區一間按摩店認識30多歲胡女，2012年1月起，兩人開始交往，事後胡女懷孕生下一女，楊夫月付6萬元生活費，2016年7月還匯款80萬元給胡女，當作胡女在林口買房的頭期款，今年1月，楊妻無意間發現老公與胡女互傳「我的小孩流落在外，對我很生疏，我很難過」、「你常來看她就不生疏了」等訊息，楊妻持手機訊息逼問丈夫，楊夫坦承外遇，並寫下自白書懺悔認罪，離譜的是，姦情被揭穿後，胡女還繼續傳訊催討每月6萬元生活費。

庭訊時，楊夫承認外遇生子；胡女疑為避免被刑事追究，供出「孩子是前男友的」，不是楊夫的，楊夫只是客人，「一廂情願以為女兒是他的」，否認兩人有嘿咻，檢方將小孩DNA送驗，確認小孩與楊夫無親子關係，楊夫當庭得知此事，震驚到2秒說不出話，胡女則偷偷冷笑。

檢方詢問楊夫有無要對胡女提告詐欺？畢竟楊夫給付胡女近300萬元，楊夫當庭拒絕稱，「我不告，不想再跟這女人有任何交集」。

雖胡女否認通姦，但檢方認為，胡女若無與楊夫嘿咻，怎會宣稱孩子是楊夫的？因此不採信其辯詞，認定兩人2012年1月至2014年6月，每2個月到汽車旅館發生性行為，共計14次。