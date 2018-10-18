芬園寶藏寺主委監守自盜近3千萬 神隱13年免關

2018-10-18 16:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芬園鄉知名的縣定古蹟「寶藏寺」，13年前爆發管委會監守自盜案件，廟產遭主委陳榮民與常務委員張煥文盜領近3千萬元，張煥文依侵占罪判處有期徒刑3年6月，已發監執行完畢，而事件主嫌陳榮民事發後逃逸迄今依然神隱，張某不滿，追控陳男偽造文書等罪，彰化地檢署今日以超過追訴權時效，做出不起訴處分，陳榮民因此逃過法律制裁免關。

陳榮民（49歲）和張煥文（79歲）從2004年利用保管印鑑章的機會，在1年內分8次到銀行領出該寺存款近3千萬元，兩人行徑遭舉報，張煥文在2012年6月發監執行，陳榮民則逃逸通緝至今。

不起訴處分書指出，張煥文認為，陳榮民利用兩人在核對廟務時，趁他不注意，將他印章盜蓋帳戶取款憑條上，領走2650萬元，有偽造文書與侵佔罪嫌。

按2006年7月修法後實施的刑法，若犯罪重本刑3年以上10年未滿有期徒刑之罪的追訴權時效期間由10年改為20年，但本案發生在修法實施前，因此追訴權時效期間是10年，加上通緝後依法停止法定追訴權期2年6個月等要件，本件追訴權時效至今年8 月27日已消滅，即不得進行追訴。

對此寶藏寺現任主委張恊章表示，當時廟產只剩50餘萬，幸賴信徒10餘年來仍持續支持奉獻，才讓管委會得以維持運作，廟方也更改領款制度，從原本2個人的印章增為需要5個人的印章，制度則更嚴密健全，請信徒放心，也表示，2人迄今也都未歸還款項。