石門水庫驚傳男子墜洩洪道 自行跨越護欄跳下

2018-10-18 17:17

首次上稿：17:05

更新時間：17:17

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市消防局今天下午2點16分接獲民眾報案，有遊客行經石門水庫壩頂，發現一名男子疑似輕生、墜落壩頂下方洩洪道上，目測墜落高度約30多米，現場留有大量血跡，警消趕赴現場，男子已無呼吸心跳，經救災車輛吊臂協助脫困，送往龍潭804醫院救治。警方調閱監視器發現，男子於2點11分自行攀爬跨越護欄跳下，詳細原因仍待進一步釐清。

北區水資源局副局長李庭華說，洩洪道發生墜落案件是多年來首次，壩頂週圍都設有警告標語，護欄高度及腰、約有1米多高，發生意外令人遺憾，但不會影響民生用水。

警方表示，遊客行經壩頂發現有名男子倒臥在洩洪道上，起初以為是工作人員在休息，細看才發現坡面有綿延約1公尺長的血跡，嚇得趕忙報警；警方說，墜落者為57歲李男，現場未留有遺書，經李男身上證件聯繫上家屬，其家屬到現場情緒激動，喃喃自語表示「不解你為何要這樣！」

警方調閱監視器發現，李男於下午2點11分自行攀爬跨越護欄墜落，就現場情況排除他殺可能，是否有外力介入或其他原因，仍待進一步調查。

消防局第四大隊獲報調派消防器材車、救護車和大批消防隊員抵達現場，初步判定男子無意識、無心跳呼吸，利用救災車吊臂及籃式擔架下降協助脫困，送往804醫院救治。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。



自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980