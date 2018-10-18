又見脫隊山難 71歲山友失溫命喪玉山八通關

南投縣搜救人員在玉山八通關將失蹤尋獲的許姓山友背下山情形。（記者謝介裕翻攝）

2018-10-18 16:39

〔記者謝介裕／南投報導〕山難意外又一樁﹗

許姓等9位山友14日自南投縣信義鄉東埔入山，攀登玉山國家公園八通關園區，預計19日由同路線下山，怎料，年約71歲的許姓男性山友，因體力不支脫隊失蹤2天後，今日在八通關草原一帶被南投縣救難人員尋獲時，疑因失溫造成呼吸困難、意識不清，最後雖吊掛後送醫院，最終仍未能逃過死劫。

南投縣消防局指出，許某等9人組成的登山隊，年齡從40多歲至70多歲不等，許某因年事已高，體力略嫌不足，16日與同隊的蔡姓山友2人因跟不上隊伍而脫隊，之後許某感到身體不適，蔡某又獨自對外求援，其領隊驚覺不對勁後，也折返在八通關西峰下山域找到蔡某後，2人又再回頭尋找，但始終不見許某身影，遂透過許某家屬向新北市消防局報案，再轉而通報南投縣消防局展開救援工作。

今日上午7時許，消防局順利申請直昇機載運8名搜救人員降落八通關草原進行搜尋，在下午1時許找到許某，當時人因失溫已呈現意識不清、脈搏微弱、昏迷的狀態，救難人員也忙著予以進行心肺復甦術急救，但在直昇機吊掛送往竹山秀傳醫院途中不治。

玉管處副處長林文和指出，東埔至八通關路線，因雲龍瀑布、觀高一帶山域的地質十分脆弱，導致經常崩塌造成地貌不斷改變，使得這條登山路線難度等級已從「中級」調升為「高級」，因此呼籲山友攀登時，除了要留意登山裝備是否齊全以外，也要注意自己的體力、耐力，避免類似意外發生。