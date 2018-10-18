新北首辦「危機管理網」國際年會 9國10城市參與外交建功

2018-10-18 17:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市積極以防災參與國際事務，2010加入危機管理網國際年會，2017年爭取以台灣新北名義爭取到國際年會主辦權，今起在新北板橋舉辦為期3天的研討會與觀摩，各國分享防救災經驗與古蹟防護等災防領域心得，新北以防災外交出發，再度成功為台灣發聲。

危機管理網（Network for Crisis Management）為日本發起成立，2002在東京第一次舉辦，各會員國輪流主辦國際年會，目前在歐亞共有14國家、15個城市，以各國主要城市為會員，透過各國經驗交流共同提升災害防救實務運作專業能力，培養危機管理人才與強化各會員城市的危機管理能量。

新北市政府有感台灣外交困境，從防災參與國際交流的重要性，積極爭取加入會員城市，2010受邀擔任觀察員，參與每年日本東京防災演習，2017年正式成為會員，並爭取到2018年會主辦權；今年共有日本東京、新加坡、韓國首爾、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉、蒙古烏蘭巴托、台灣台北、比利時布魯塞爾都派員出席，針對各國過去發生的大規模災害應變進行經驗分享，透過危機管理網平台加深跨國防災運作。

新北市長朱立倫致詞表示，感謝城市夥伴的相互合作，瞭解各國災害防救運作機制，更完善新北市防救災體系，持續推動城市間合作，拓展新北市的防救災觀念與視野。

行政院政務委員唐鳳也以物聯網的概念，說明我國防救災系統的整合；新北市消防局長黃德清以「從務實、整合到前瞻：新北市災害防救業務」為題分享新北市災害防救經驗，和參與城市共同針對災害防救策略、災害風險管理、科技化災害管理應用等相關議題進行研討，黃德清也代表新北市，將2019年主辦權交棒給馬尼拉。