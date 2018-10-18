老人獨居破宿舍還有老鄰居相伴 搬到透天讓兒盡孝反而想不開

2018-10-18 16:22

［記者黃明堂／台東報導］民進黨台東市長參選人洪宗楷今天發表「扶老照護」政見，對於當前社區照護據點不足、現有老人空間與設施破舊與毀壞、照護形式僵化等問題，規劃改善之道，營造更幸福的樂齡城市。

洪宗楷舉了最近一個實例，一位80多歲的老人原本獨居在破舊的公家宿舍，生活簡單，但平日都有老鄰居來探望、送菜，結果，兒子為了盡孝，把他接到透天民宿同住，但兒子媳婦要工作，常出門3天才回家，一次出門就煮了3天飯菜量讓他加熱吃。老鄰居因為關心，送菜來給他吃，結果，兒媳不滿，怕被人說不孝，後來，這位老人回到老家自殺，幸好被及時發現。

洪宗楷說，台東市老人約1萬5千人，佔全體市民14%，老人的議題日趨重要，因此提出符合長者需求的扶老政策願景。

他說，在現有的日間照顧場地與設施上進行改善，建置多功能社區照顧站，整合政府與民間資源，提供整合式的老人服務，推動社區共餐系統，目標朝向里里有共餐，透過共餐鼓勵長者出門，增進長者間與鄰里間社交網路與互相照顧。

他說，現有的老人休閒娛樂空間與設施應改善，未來將整合公私部門各種資源，建置一站式服務平台，結合科技輔助高齡者自立生活，以減少照顧的人力負擔。此外，也將歸規劃設置時間銀行，透過時間存摺概念，提供更多志工服務投入。