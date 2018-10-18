派出所前打群架？ 原來是互嗆起衝突鬧上警所

2018-10-18 16:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局大墩派出所前昨晚突然出現一群人聚集大聲喧囂，有民眾行經以為代誌大條拍下影片上傳臉書《黑色豪門企業》，警方今天澄清表示，事因一對情侶檔與另對兄弟檔騎車停等紅燈時互看不順眼對嗆起衝突，情侶檔到警所報案時親友前來關心，讓民眾誤認有打架情事，純屬烏龍誤會一場。

昨晚11時點多臉書《黑色豪門企業》PO出一段約20秒影片，地點為台中大墩派出所門口，聚集2、30人在門口，貼文為「不知道怎了，一群人在門口」，影片開頭一名男子邊開車邊拍影片說：「第四分局門口，大打出手」，引發網友關注。

警方表示，事發在昨晚10點多，31歲王男騎車搭載女友在大觀路與向上路口停等紅燈時，與騎車搭載小他2歲胞弟的26歲許姓兄弟檔，因行車問題雙方互看不順眼互嗆，進而引發口角衝突還衍生推擠情形，王男女友見狀心生畏懼立馬報案。

員警到場時，許姓兄弟已先行離去，便請王男與其女友先回派出所瞭解詳細情形，此時王男友人得知趕到警所前關心狀況，因夜間大聲嚷嚷引起經過民眾注目，才會讓網友誤認有打架情事，但當下警方不敢大意仍派遣優勢警力到場盤查警戒，防止滋事，一群人聚集3分鐘後自行離去。

警方隨後也通知許姓兄弟到所說明，因雙方無明顯傷勢皆表示不願提告，但訊後仍將王男及許兄弟等3人依社會秩序維護法第87條函送簡易庭裁處，大墩派出所副所長呼籲，民眾遇行車糾紛勿任意動肝火，凡言語肢體挑釁者，警方將依法辦理。