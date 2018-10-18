放符、養小鬼？女子結婚1天閃離 家屬控未婚夫施虐

2018-10-18 15:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕王姓女網友透過臉書社團「爆料公社」指控，姐姐日前被江姓未婚夫帶走，5天後姊姊返回屏東，身上卻出現多處傷痕，且情緒歇斯底里，甚至認不出家人；直說自己身上卡「髒東西」，所以一直被「巴頭」王女家屬今天再度指控，男方懷疑王女養小鬼、放符，竟出手狠打王女，對她屈打成招。

屏東內埔鄉33歲的王姓女子，原在農科藥廠上班，上週12日向公司請假後，被住在嘉義民雄的江姓未婚夫帶走，從此與家人失聯，直到16日下午被江男載回家，王女家人吃驚發現，王女頭部、臉部多處浮腫瘀傷且精神恍惚趕緊將她送醫。

王女家屬質問江男「好好的人怎麼變這樣！」江男則辯稱「她自己從樓梯上摔下來！」雙方爭執一度驚動警方，王女家屬將王女躺在病床神智不清的影片上傳臉書，引起網友熱議，仍在病床上的王女今天受訪時情緒仍不穩定，直說自己身上卡「髒東西」，所以一直被「巴頭」；家屬心疼怒訴「告到底！」

上網PO文的王女妹妹指出，在嘉義某監獄當約僱人員的江男，和姊姊曾是學長學妹關係，1年多前才又聯繫上，交往約1年，上週五姊姊跟家人說要跟江男去嘉義，隨後就失聯，電話沒接、Line也未讀，期間姊姊有打過一次電話給媽媽，但講得很驚慌，只說「我很害怕」、「不知道在哪裡」。

王女妹妹說，姊姊的檢查報告還沒出來，但醫生認為應該是情感受挫與受到太大的驚嚇，所以現在變得跟小孩子一樣，只認識爸媽和她，其他親屬都只記得名字，姊姊連最愛的米奇米妮玩偶一度叫不出名字，表達也斷斷續續。

家屬設法從王女口中問出消失這5天的經過，王女說，她跟著江男北上時身體不太舒服，當時「大嫂（指江男姊姊）跟C女（江男同事的老婆）說我身上有小鬼，所以帶我去宮廟，輪流打我」，接連幾天她都喝大嫂她們給的符水、用符水洗澡，還叮囑她不能跟家人聯繫，不然家人也會有危險，15日當天跟江男商量後，決定去辦理登記結婚，但大嫂她們認為她挑撥家人感情，逼問她「有沒有故意挑撥、有沒有在家裡下符！」她回答沒有就被打，所以後來不管被問什麼問題，她都回答有，當時江男站在旁邊，沒有動手打她，也沒有護著她，隔天就跟她說要退婚，並把她載回屏東。

王女家屬報案控訴江男以神明上身為由暴打王女，內埔分局警方今天前往醫院做筆錄，警方表示，16日曾受理「糾紛」報案，警方到場時江男與女方家屬爭執不斷，當時女方家屬不相信「從樓梯摔下來」的說法，女方1名親友拿起掃把往江男背上打，江男直接向警方提告傷害，警方也將這名親友隨案移送，針對女方提出的家暴控訴，因為王女說江男未動手打她，打她的是「大嫂」，初步製作筆錄並未構成家暴，全案仍待調查釐清。