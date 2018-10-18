保母不耐女嬰哭鬧竟打成腦傷 遭判刑5年

2018-10-18 14:48

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭林姓保母協助照顧女姪子剛出生不到3個月的女嬰，不料林女因平日工作太累，不耐女嬰哭鬧，多次毆打女嬰頭部，導致女嬰罹患「嬰兒搖晃症候群」的受虐性腦傷，並產生癲癇及智力、記憶嚴重受損的重傷害，女嬰父母憤而對林提告，法院審結，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，判有期徒刑5年。

28歲的冬山鄉的楊姓女子與簡姓男子，在2014年結婚，去年3月生下一名女嬰，懷孕時，楊女的44歲林姓嬸嬸因從事保母工作，答應可幫忙照顧女嬰，夫妻倆就從女兒3個月大開始，以每個月1萬元，委託林女照顧女兒，每日早上9點帶至林女住處，傍晚5點，再將女而兒接回。

判決指出，兩夫妻在前年1月28日傍晚6點，把女嬰接回家後準備餵食晚餐，卻發現女嬰雙手抽搐、雙眼微開、全身癱軟，緊急送往羅東聖母醫院搶救，隨後轉往台北榮總救治，發現女兒疑似因受虐導致腦傷，智力、記憶均嚴重受損，憤而向林女提告。

法院審理時，林女矢口否認有傷害女嬰犯行，辯稱案發當天她共照顧2名嬰兒，女嬰當時躺在床墊上，而當時兩名嬰兒都在哭，她正在安撫另名1歲多的幼童，不到1分鐘後，就發現女嬰躺在地板上。她說，雖女嬰有從床墊跌落木板，但她不清楚是否有撞倒頭部，不清楚女嬰頭部會有新舊傷。

但幫助女嬰治療的台北榮總的神經外科陳姓醫師表示，女嬰頭部新舊傷都有，其腦部受傷部位廣泛，表現與一般自然跌落造成的外傷不同，不是一般床上或沙發跌落造成。

法官對林女進行測謊，被問到「妳有虐待毆打女嬰造成重傷害嗎？」及「女嬰是不是被妳動手毆打虐待而造成重傷害？」雖林女否認，但測謊結果呈現不實反應，認為林女所說只是卸責。因女嬰母親指證歷歷，加上主治醫師判斷屬受虐性腦傷而非單純的從床上摔落，法官認為，林女涉及傷害致重傷害罪，且對犯行始終否認，未坦承錯誤，無悔改之意，依法判處5年徒刑。