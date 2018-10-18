藏毒嫩女友胸罩變「假」奶 連同車內一堆「慶記」露餡

蘇女不斷以雙手擋住胸前。（記者許國楨翻攝）

2018-10-18 15:14

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓泥作小開最近剛購入一輛BMW，請昔日高中學弟帶同女友試駕，連同他一起準備到摩鐵開趴慶祝卻遇警攔查，學弟情急下將一堆毒咖啡包塞入女友胸罩規避查緝，但因女生不斷以雙手擋住異常隆起胸部仍被警方識破，連同車內陳男持有的一堆「慶記」一併露餡，一箭雙鵰。

台中市警局保安大隊分隊長王中和國慶日當天下午帶班巡經西屯區經貿路一間摩鐵附近，發現一輛BMW黑色自小客逆向違停，且在見到警車時急著加踩油門駛離，警方直覺有異攔查要求車內二男一女下車受檢時，發現20歲蘇姓女子不斷以雙手擋住胸部且神色有異，員警眼尖發現蘇女胸前有不尋常隆起現象喝令自行取出，結果竟是一個裝有15包毒咖啡包（重79.25公克）的牛皮紙袋。

同時間坐在後座的24歲陳姓車主下車後，也將裝有9厘米手槍子彈20顆的包包丟回車上，企圖掩蓋罪行，殊不知早被員警目擊識破，警方隨後又在車內副駕駛座前方置物箱內發現一包K他命及K盤一個，立即將3人帶回偵辦。

家中從事泥作工程的陳男警訊中供稱，因最近剛購入該輛BMW自小客，當天為了讓22歲的昔日高中陳姓學弟體驗操控性能，由學弟試駕搭載帶同其蘇姓女友連同他一起外出兜風，途中因學弟提議要到摩鐵揪朋友一起開趴慶祝，才會逆向違停等友人前來，未料遇警攔查。

從事殯葬業的陳姓學弟則說，原本攜帶毒咖啡包要到摩鐵開趴助興，遇警因心虛情急下才會暗示女友將毒品塞進胸部，沒想到還是露餡；只是這對學長學弟對子彈及毒咖啡包來源的說詞均避重就輕，警方訊後先將全案分依槍砲、毒品罪嫌送辦，再繼續向上溯源。

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警方喝令自行取出藏在胸罩的毒品，毒咖啡包用牛皮紙袋包裹。（記者許國楨翻攝）

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陳姓泥作小開將內有子彈的包包丟回車內。（記者許國楨翻攝）