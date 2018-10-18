警察外出買晚餐 認出「超倒霉小偷」當街逮人

2018-10-18 14:25

〔記者王冠仁／台北報導〕萬華分局武昌街派出所警員鍾孟哲、謝孝承、姜冠廷，日前外出買晚餐時，在路旁與一名男子擦肩而過，鍾員覺得他「十分眼熟」，隨即回想起近來西門町有不少竊案，監視器畫面中的犯嫌身影與該名男子十分相像。鍾員等人索性餓著肚子追趕他，最後果然發現他就是犯下多起竊案的34歲江姓小偷，還在他身上查獲毒品海洛因。

警方表示，近來西門町有一些商家遭竊，竊賊大多是趁店員忙著招呼客人時，被竊賊偷走隨身包包，也有民眾去咖啡店喝咖啡時包包被偷走；警方調閱監視器畫面發現這些案子都是34歲江姓犯嫌所為，他近日來在西門町至少犯下4起竊案。

日前武昌街派出所警員鍾孟哲、謝孝承、姜冠廷外出買晚餐，他們在路旁看到一名男子與江嫌身影十分相似，員警一路尾隨並通知警力支援，趁江嫌步行至開封街2段時上前表明身分盤查，江心虛隨即拔腿狂奔，但才跑沒多久，就在漢口街2段53巷內被攔下壓制，並在他身上找到一小包毒品海洛因。

江聲稱經濟狀況不好又染上毒癮，才鋌而走險在西門町行竊，警方最後將他依竊盜、毒品罪嫌送辦。

警方指出，江在2005年至2007年間犯下數十幾起搶奪、毒品、竊盜案，都是持自備鑰匙行竊路旁機車作為犯罪工具，再騎贓車於雙北地區鎖定婦人皮包財物行搶，並曾參與販毒集團，因而犯案累累而數次進出監獄。