存心欺負「出外人」 台籍雇主性侵、猥褻共15次遭起訴

2018-10-18 14:28

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名湯姓男子聘請外籍女看護照顧老母生活起居，豈知湯是匹惡狼，短短22天內不僅性騷擾，甚至強迫口交或洗澡，若不從還會恐嚇「如果妳不要，我就把妳送回印尼」；女看護後來實在無法忍受、撥打勞工申訴專線後才脫離狼爪。士林地檢署調查後認定湯男確有所犯，依強制性交、強制猥褻與性騷擾等罪起訴。

湯男為照顧母親，今年5月16日以月薪1萬7000元聘運印尼籍女看護，但女看護竟成他的性奴。

5月18日起，湯男開始利用女看護走路或在廚房工作、照顧母親生活起居時，趁其不備，還會從後方環抱，並觸摸臀部或大腿，甚至隔著衣服撫摸下體等，性騷擾；但更讓女看護無法忍受的是，21日開始，湯會硬拉她到床邊，強迫口交，雖不從竟又被猛壓頭部到惡狼下體位置，再將下體塞進女方嘴巴，直至射精。

此外，湯男也會利用女看護陪母親睡覺之際，壓在對方身上，以下體磨蹭下體方式，乘機猥褻；再者，湯也曾要求女看護為他洗澡，遭拒時竟恐嚇「如果妳不要，我就把妳送回印尼」，害心生恐懼的女方，只能屈從地撫摸並清洗湯的下體，一旦過程中閉眼，還會被打耳光，硬逼看清洗經過，另有一次是女方進廁所後遭湯闖入，被脅迫脫衣供湯吸允乳房、清洗下體。

起訴書指，今年6月6日上午7時許，湯男再度猥褻女看護時，因女方實在無法忍受、奮力一推才擺脫狼爪；後經撥打1955勞工申訴專線，才讓湯的惡行曝光。

士林地檢署依女看護陳述，認定湯男乘機猥褻1次、強制性交3次、強制猥褻3次、性騷擾8次，依法起訴。