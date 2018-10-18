南山人壽前經理涉炒股 北檢諭令百萬交保

2018-10-18 12:57

〔記者謝君臨／台北報導〕掌控135億元投資基金的南山人壽前台股投資部專案經理葉時雙，被控於在職期間私下經營Line投顧群組，自己先鎖定中小型股票買進後，再透過Line群組放消息給250名組員「上車」，最後再用南山人壽的資金進場抬轎，賺取價差；檢調昨發動搜索、約談行動，訊後依涉犯證券交易法內線交易罪嫌，諭令葉百萬交保，其餘3名被告則獲請回。

檢調調查，葉被控於年初至5月間，私下經營「雙雙飆股大集合」和「阿雙SCA模組」兩個Line投顧群組，並在群組內拉抬特定股票，其中「雙雙飆股大集合」的群組人數多達250人。

檢調發現，葉負責操盤的台股基金約135億元，對市值僅有數十億元或百億元的中小型股票影響力甚大，葉在南山人壽買進中美矽晶、光頡等股票之前，就先到這兩家公司拜訪，隔天即在Line群組內推薦會員一起買進，而後再用南山人壽的資金進場抬轎。

檢調查出，葉在5月底離職，並關閉Line群組，他在離職前有5個證券帳戶，但帳戶沒有股票，也沒有交易紀錄；檢調懷疑，葉在職時涉嫌透過妻子、妹妹、外甥女等人的17個人頭帳戶，鎖定26檔股票，提早在南山人壽資金進場前買進，並在資金退場前賣出，藉以賺取價差。

不過，檢調發現，葉在涉案期間僅領出約800萬元，其餘股票疑仍未買賣，因此詳細不法所得仍待進一步調查釐清；北檢昨指揮調查局搜索葉男住所等2處，並約談葉男及其妻、妹妹、外甥女等4人，全案持續偵辦中。