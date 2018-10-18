交安宣導接地氣 這張圖片讓學子有感不「喥咕」

五分局交安宣導先以一張網路截取圖片開場。（記者許國楨翻攝）

2018-10-18 13:46

〔記者許國楨／台中報導〕有別以往校園單向教條式交安宣導常讓學子意興闌珊睡倒一遍，台中市第五分局最近校園宣導特別接地氣，以1張詼諧圖片採用情境討論方式，用「駕駛人視角」探詢學生即便自身很注意交通安全，但還是要提防馬路三寶衍生的傷害，讓大學生體驗不一樣的交通安全概念，話題十足現場氣氛熱絡，共鳴性十足。

體驗互動才是關鍵！台中市第五分局副分局長劉永昌、交通分隊長李建興前天到中台科大交安宣導時，先以1張網路截取圖片開場，圖片內容是有人快要掉落懸崖他人伸出援手時，電影情節與現實世界大不同做對照，延伸出法律及相關交通法規雖然完備，但一旦事故現場沒有監視器、好心路人甚至警方，加上現今馬路三寶常見，駕駛人還是要有自保觀念。

警方藉此以交通事故個案用「駕駛人視角」探詢學生：如果你是事件主角會如何做？這件事故能避免嗎？發生事故後如何保障權益？並透過5個使學生融入的情境案例：「真理、道路、生命的意義」、「夜黑風高的故事」、「你不平安，怎會平安」、「時間要顧 安全也要顧」、「身邊的人」等，套出交通法規、路權的概念。

第五分局長盧廷彰說，年輕人剛考完駕照，按理說最懂得相關交通法令規範，但依據警政署統計，年輕族群佔整體事故比例高達25%，細究年輕族群高肇事率可歸納三點：1.駕駛經驗不足，2.對交通工具不熟悉，3.對法律的實踐性比例不高。

為此該分局一改推銷式單向教條交通宣導，利用個案影像融入駕駛人的情境，適時導引路權概念，讓與會人員分享想法即時掌握駕駛思惟，更能夠接上地氣。