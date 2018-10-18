為了討回2萬借款 陳男網路上謗人罰5萬元

2018-10-18 12:05

［記者楊政郡／台中報導］陳男去年在「愛情公寓」結識江女，江女向他借2萬元，屢催不還，在網路上張貼江女照片，形容她是專業詐騙慣犯，要台中朋友多注意防範這個女人，江女發現後要求撤下文章，他趁機要脅先還錢再說，當天江女還錢，事後提告加重誹謗，台中地院判處陳男拘役50日，易科罰金需5萬元。

台中地院判決書指出，去年7月江女向陳男借款2萬，約定8月初還款，8月6日仍未還，還提議賣LV皮包來還，同意延到9月初還款。

9月初仍未還款，連續以LINE發訊向江女催討債務，都是未讀未回，以為江女落跑了！陳男在租屋處登入臉書，在「爆料公社」網頁上，張貼江女照片多張，發表大概內容為「台中朋友有認識這位女士嗎?我懷疑她是詐騙慣犯，向我借2萬元後斷絕聯絡，也不讀不回」、「對方說急調錢要親手拿錢給她，不要用匯款的，這是第一個專業點」、「交款現場是監視器的死角，這是第二個專業點」。

又寫說「這篇PO文主要目的是提醒台中朋友，這位女士看起來是慣犯老手，不希望有下一個受害者，不要讓她再橫行。」

江女發現上述文章，向陳解釋是行動電話故障，社群帳號無法登入，才未聯絡，不是不還款，希望儘速刪文。陳趁機要求江女須當日還錢，才願意刪文等語。雙方當日約見面還款後，陳刪文並在網路上澄清。江女不滿被誹謗提起告訴。

陳男辯稱，伊當下是根據所遭遇事情陳述，覺得沒有犯罪云云。

法官說內文指摘江女「詐騙慣犯」、「具有詐欺之專業點」、「慣犯老手」、「希望不要有下一個受害者，不要讓她再橫行」，足以毀損江女名譽的不實事項。且是被告於告訴人提出刪文要求時，係以告訴人確實還款為前提，始允刪除。可見被告係以避免個人財產上損失為出發點，張貼本件相片及文字訊息及決定嗣後是否予以刪除，難認有何為公共利益的良善動機，足認被告已具有「真實惡意」。