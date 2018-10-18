護航未驗松阪牛進口 台北關稅局官員二審判10年半

2018-10-18 11:57

〔記者楊國文／台北報導〕前台北關稅局股長唐隆生，被控包庇業者從日本走私未經檢驗的松阪牛肉，長期於執行X光儀檢查時，故意不查緝業者張世群私運進口的日本牛肉，且收賄，高等法院更一審認定唐涉犯違背職務收賄罪，但考量此案審理已逾8年，依速審法減刑，今判唐隆生10年半徒刑、褫奪公權5年，並沒收犯罪所得277萬元，仍可上訴。

檢方起訴指出，農委會2001年9月起，公告日本為「牛海綿狀腦病疫區」，日本牛肉需要符合相關條件才能輸入。北市犇之鄉公司負責人張世群卻勾結時任台北關稅局股長唐隆生，利用唐負責海關X光機檢查機會，只要他當班，張世群等託運的行李，均未檢查即通關，唐隆生則於包庇私運後的數日後，到張世群的犇之鄉公司辦公室收取賄款。

審理時，唐隆生否認犯罪，指遭人誣陷，但歷審均不採信，台北地院依違背職務收賄罪判他18年徒刑、褫奪公權9年，高等法院改判唐15年徒刑、褫奪公權8年，最高法院審理後，將全案撤銷發回高院更一審。

高院更一審認為，唐隆生為台北關稅局官員，負責進出口稽查重任，卻貪圖賄款，故意不查緝張世群等的公司員工私運進口的日本牛肉，無視政府管制日本牛肉以維護國人身體健康、食品安全等政策目的，而且始終否認犯行，毫無悔悟自省之心，但考量此案雖法律關係複雜，人物證亦多，並無延宕審理情形，但審理已逾8年，仍影響唐的權益，因此依速審法減刑，改判10年半徒刑。