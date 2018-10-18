不滿愛犬被潑漆 飼主憤持利剪刺死人

2018-10-18 11:45

〔記者王宣晴／新北報導〕55歲的周姓工人不滿曾遭57歲程男飼養的愛犬狂吠、攻擊，昨晚竟帶著一桶白色油漆，趁程男遛狗時，朝人狗潑漆示威，程男心生怨恨，今晨1時許在公園發現周男，拿出預藏的裁縫剪刀，猛捅周男，導致周男手臂、頸部多處傷勢，最後失血過多身亡。

警方調查，周、程兩男平時以打零工維生，居無定所，時常以新北市三重各處公園為家，而程男則飼養「大樂」、「小米」兩隻黑色米克斯犬，人狗相依為命，不料，周男曾遭兩犬狂吠、攻擊，因此懷恨在心。

昨晚11時許，周男再度與程男因為寵物的教養問題發生口角，兩人在龍門公園爭執不休，周男氣得拿出一桶白色油漆，直朝程男及兩隻狗潑灑，趁程男眼睛沾到油漆時逃逸。

程男事後見愛犬被羞辱，今晨0時許，帶著愛犬前往周男常出沒的龍門路、仁愛街附近埋伏，周男發現程男身影，也氣得上前作勢打人，程男掏出預藏的剪刀狂捅，周男手臂因此有數處抵禦傷，周男見對方來勢洶洶，趕緊轉身逃命，右後頸因此中刀。

程男洩憤後騎著腳踏車，帶著愛犬逃逸，而周男頸動脈破裂，血流如注，拖著身軀找路人求救，最後體力不支，倒在路邊，民眾見狀趕緊報案，警消到場後發現周男失血過多，失去生命跡象，送醫後傷重不治。

警方調閱監視器，鎖定程男身份，最後在三重六合公園內找到呼呼大睡的程男，一旁還有清理油漆的松香水及維士比，兩隻被潑漆的狗也害怕的窩在一旁，警方在程男手掌採集到血跡反應，一度仗著酒意不願開口，案情陷入膠著。

程男被逮後因為衣著單薄，加上退酒，全身發抖，警方見狀提供熱茶，指著程男外套上的油漆表示：「你被欺負喔！」順利突破程男心防，這才坦承犯行，警方訊後依殺人罪嫌移送法辦。