拾獲遺失物寄還失主卻吃上官司 原來她做了這件事

2018-10-18 11:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓婦人拾荒途中撿到機車騎士掉落皮包未立刻送警局招領，事後僅將內有證件的皮包郵寄給失主，卻自行「保管」皮包內的現金及手機，警方循線找上門得失原委，林婦辯稱因當時拾獲皮包時不小心弄濕，整理好再寄給失主，並沒有私吞意圖，但因此舉已涉及侵占遺失物，訊後仍被依法函送偵辦。

台中市第五分局文昌派出所警員高羿凡、廖英宗等人日前受理報案，一名機車騎士表示，稍早騎車行經熱河路時，放在機車腳踏板上的皮包不慎掉落，內有現金5990元、手機及證件等物品遺失，發現不見後來回尋找未果才報警求助。

員警獲報立即趕往現場，訪查臨近居民並調閱相關監視器畫面，發現拾獲人為一名騎機車女性，她當時騎機車經過發現該皮包遺落在馬路中央，遂路旁停車後撿取，但其機車後扶手處懸掛一毛巾垂下遮住車牌號碼，導致一時間難以查詢正確車籍資料。

但承辦員警不願放棄任何線索，針對女騎士及其機車載運類似資源回收物品等特徵，持續訪查附近居民及追蹤車行路線，終於找到以拾荒為業的58歲林姓女騎士通知到案，她坦認拾獲皮包辯稱拾獲當下不小心弄濕，才會暫留現金及手機，將皮包及證件先行郵寄歸還失主。

然警方認為，拾獲皮包當下未第一時間送警所招領，且皮包內證件上有失主姓名及地址等資料，應該沒有分批歸還的理由，認定涉及侵占遺失物，訊後將全案依侵占罪嫌函送法辦。