借錢加油恐詐財？警方：民眾「調頭寸」常有去無回

2018-10-18 11:12

〔記者王駿杰／竹市報導〕一名網友17日晚間在中正台鬧區吃完晚餐準備返家，突遭一名戴口罩、騎機車的婦人按喇叭指名要借錢，網友覺得有異，婉拒後請婦人到附近派出所求助，未料婦人一聽見「派出所」關鍵字，就急忙騎車離開，令網友懷疑婦人恐想行騙，將過程PO上網，呼籲民眾要小心提防。

警方指出，坊間曾流傳，民眾身上若沒錢，到警察局「押」身分證就可借款「救急」，雖然警方並未提供此服務，但仍常有民眾上門「調頭寸」，錢包不見、沒錢吃飯、沒錢加油等各種理由都有，少則幾10元，多則千元。

警方表示，這些「調頭寸」大多是肉包子打狗，有些員警會當成做善事，但也曾遇過民眾稱沒錢加油到派出所借錢，15分鐘後員警巡邏時卻發現對方把借來的錢拿去超商買菸買酒，躺在公園享用，令借款員警傻眼。

不過，警方也呼籲，別隨便借錢不認識的陌生人，以免遭詐，若遇到類似情況，可請對方向警方聯繫。

該名網友在ＰＴＴ新竹版ＰＯ文，指他吃完晚餐走在中正台鬧區，忽然有名戴口罩、騎機車的婦人按喇叭指名要借錢加油，他覺得很奇怪，小心起見告訴對方可向附近派出所尋求幫助，不料對方一聽，竟說「那不用了，謝謝」，隨後騎車離開，令他傻眼。

該則ＰＯ文引起網友熱議，紛紛留言「覺得這有鬼」、「跟別人要錢還先按喇叭好像有點...」、「現在借錢加油幾乎都是騙人的」、「是詐騙」。

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