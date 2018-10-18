誼興毒胡椒粉含超標砒霜竟無罪！中高檢建請提起非常上訴

2018-10-18 11:00

［記者楊政郡／台中報導］台中市誼興公司把含砷（砒霜）、鐵成分超標，涉嫌違反食安法攙偽假冒罪，一、二審皆判公司負責人林中柱等無罪，因刑事妥速審判法，最高法院駁回上訴確定，但卻很無奈的判決書中指出二審曲解法律見解「非無可議」，台中高分檢今天整理卷證，正式呈請檢察總長提起非常上訴，請求依法判決。

最高法院強調，二審曲解法律見解「非無可議」，曲解了添加物的定義，不能給人吃的東西就是不能當作合法的食品添加物，應判有罪。允成化工的工業用碳酸鎂，外包裝就已標明「禁止用於食品」，進興行的胡椒粉成品中，有害人體的砷含量也超標，既然是工業用碳酸鎂，就不能添加於食品中，二審曲解法令，認為所有碳酸鎂不分食品級、工業級，都認定是合法添加物，「非無可議」

台中高分檢指出，砷是中藥砒霜的成分，毒性強，可導致中毒及致癌，與重金屬鐵，都是對人體有害的物質。本件的碳酸鎂，已標明是供工業用的，註明不能供食用，砷含量高達6.4ppm，鐵含量更高達477.6ppm，對人體均明顯有害。

檢方指出當初立法增訂食安法第15條第1項第10款規定，禁止將未經中央主管機關許可的添加物，添加到食品裡面，違者要處以3年以下有期徒刑（現行法加重刑期到7年以下有期徒刑），就是要防範不肖業者，將工業用而不能食用的添加物，添加到食品裡面。

碳酸鎂有供工業用的，有供食用的（食品級），工業用的每公斤4、50元，食用每公斤170多元，價差4倍多。台中高分院判決卻以碳酸鎂，是正面表列上可以添加的東西，就不分它是供工業用的，或是供食用的，即一概認為無罪，判決顯然違背法令。

食品安全關係人民生命與健康，受憲法保障的權利，須可供人食用的，始得為食品或食品添加物，工業用的東西，本無列入食品或食品添加物的資格，將它加到食品裡面，拿來給人食用，就是違法，就應該處以刑罰。台中高分檢呈請檢察總長提起非常上訴。

彰化縣衛生局2014年11月查獲進興行負責人謝仁貴、進興製粉廠負責人謝明吉、上游的誼興公司林中柱，摻入工業用碳酸鎂製造胡椒粉，且驗出含砷量（砒霜）超標高達6.4ppm，鐵含量更高達477.6ppm。

彰化地院一審認為，碳酸鎂屬於准用的食品添加物（正面表列），雖碳酸鎂中有雜質，導致規格不符，但未構成攙偽假冒混充，只能算是違反法定使用範圍和限量規格標準，屬行政違規，未涉刑責。

台中高分院二審認為，食安法本身將碳酸鎂列為正面表列的食品添加物，並沒有工業用或非工業用的區分，且被告並非以非碳酸鎂的成分冒充碳酸鎂，仍認定無罪，駁回上訴。