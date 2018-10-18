老大不在家 前十大槍擊要犯手下「鯊魚」搞起地下兵工廠

2018-10-18 10:56

〔記者黃建華／高雄報導〕淨化選前治安，刑事局南部打擊犯罪中心今宣布協同高雄、屏東警方，查獲前林姓十大槍擊要犯手下、綽號「鯊魚」的蔡男涉嫌和張姓友人改造槍械，警方共起獲P99改造手槍3支（待鑑驗）、子彈成品64顆、半成品100顆、步槍子彈649顆、 步槍彈匣1個、子彈裝填盒5箱、製造設計圖、火藥、大批槍彈零組件及刻磨機、砂輪機、沖床機、 鑽台等贓證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例。

刑事局偵八大隊第四隊今年7月間接獲線報指稱，曾犯下多起槍擊案，綽號「鯊魚」的男子涉嫌改造槍 械，擁槍自重，乃報請屏東地檢察官高永翰指揮，並邀集高市前鎮、仁武警分局、屏東縣枋寮分局、屏東分局等單位共組專案小組，積極偵辦。

經警方3個月佈線追蹤，查出「鯊魚」就是50歲的蔡姓男子，蔡男為前十大槍擊要犯林豐德（服刑中）的手下，曾涉及數起槍擊案遭警方逮捕入獄服刑，於2014年獲准保外就醫在 外迄今，惟仍不思悛悔，涉嫌與經營鐵工廠的張姓男子共同改造槍械。

專案小組於掌握蔡嫌等人住居所及改造槍械處所，前（16）日持拘票、搜索票將蔡、張2嫌查緝到案，並在仁武與屏東市等地搜出P99改造手槍3支（待鑑驗）、手槍子彈成品64顆、手槍子彈半成品100顆、步槍子彈649顆、 步槍彈匣1個、子彈裝填盒5箱、裝彈紙盒3箱、製造設計圖、火藥、大批槍彈零組件及刻磨機、砂輪機、沖床機、 鑽台等贓證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送屏東地檢署偵辦，並擴大追查蔡嫌改造槍彈流向。