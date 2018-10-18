能安縱走4登山客拆隊 2人已下山、直升機飛萬里池搜救

空勤黑鷹直升機上午到門諾壽豐分院將3名搜救人員載到萬里池。（消防局提供）

2018-10-18 10:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北2對夫妻共4人結伴縱走能高安東軍，其中1人出現高山症，導致行動緩慢，走6天才到萬里池，但最新消息是登山隊拆隊，腳程快的一對夫妻昨傍晚已走出奧萬大，至於高山症的夫妻檔在昨晚間自行走到第二獵寮營地過夜。

消防局轉述，昨晚也睡第二獵寮的山友今天上午打電話到消防局表示，發現妻子狀況比先生嚴重，面色蠟黃沒精神，至早上出發時，夫妻檔還在第二獵寮營地休息。不過消防局也表示，目前還無法確認夫妻2人是否知道有救難人員上山搜救。

消防局二大隊長王明忠說，昨晚接獲腳程較快的夫妻檔來電「已走出奧萬大登山口」，已拆隊先下山；他也說，今天一大早消防局跑上奧萬大要找2夫妻，但2夫妻表示，昨晚已在奧萬大附近住民宿，「今早要搭火車回台北」。

花蓮縣消防局今天上午申請空勤黑鷹直升機，上午7點18分起飛，將第2梯次3名救難人員送到萬里池降落，往南推進救人，由於高山症的夫妻檔手機不通，有可能還不知道正在被搜救。

花蓮縣消防局第二大隊隊長王明忠說，空勤黑鷹編號NA-703直升機今早上7點18分由花蓮機場起飛，至壽豐門諾分院搭載第2梯次搜救人員共3名，包括2消防局及林務局1人起飛往萬里池，空偵後降落萬里池。他說，昨天出發的花蓮2人已先撤退，將由萬里池的3人加快速度前往第二獵寮，另由於第二獵寮營地已屬南投縣轄區，搜救任務也將移轉南投。

花蓮縣消防局表示，4人隊是10日從南投屯原入山，原訂15日出奧萬大，但隊員最後1次聯繫是在15日早上7點，當時還在萬里池，2對其中一對腳程較慢，夫有高山症、妻也有跌倒情況，當時行程已多拖2天，評估預計昨天17日可慢慢走出奧萬大，而消防局聯繫同一時間在山區活動的其他登山團體，有多團山友證實曾看到4人，但行動緩慢。

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