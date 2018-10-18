餐飲工會理事長監守自盜 法官判要接受法治教育

2018-10-18 10:15

［記者楊政郡／台中報導］前任台中市餐飲職業工會理事長羅永增，涉嫌自2008年至2017年，與保險業務員洪樹欉勾結，在承辦該工會團保業務，浮報保費（每名會員浮報60元），然後把浮報的部分當回扣給羅理事長，10年來拿走回扣446萬6741元，審理期間兩人已賠償該工會700萬元，台中地院依偽造文書各判1年6月，緩刑3年，需接受法治教育10場次。

台中地院判決書指出，羅永增從1999年間至2016年8月間止，擔任臺中市餐飲業工會理事長，洪樹欉則是保險公司業務員。2人在2004年底在該工會辦公室謀議，由羅永增把該工會團體保險業務交由洪樹欉辦理，洪則提供每位會員60元回扣予羅永增，一開始洪把自己的佣金拿來當回扣，洪發現自己變成作白工，自2008年至2017年度的應繳納保費，兩人共謀將「應繳保費」變造浮報，把要給羅的回扣加上去，如此一來洪的佣金不變，羅的回扣則從浮報保費中抽取。

變造完成後，羅永增蓋章後，一起到銀行提款，洪樹欉把保費繳回公司，浮報部分交給羅永增，而保險公司給的收據，再次變造文書交給工會承辦人員收受，10年來以此手法詐得總計446 萬6741元。新任工會理事長蔡茂興上任後，經查帳而查知上情。

被告兩人坦承犯行，審理期間羅回扣吐出來，洪把佣金吐出來，共700萬元與該工會和解，法官判處各1年6月，緩刑3年，緩刑期間需接受10場法治教育。