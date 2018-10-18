阿伯突倒地、駕駛怕遇假車禍？ 警方建議這樣做…

撐傘老人站在巷口正中央，單車騎士也忍不住打量老人家。（圖擷自網路影片）

2018-10-18 10:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕最近網路熱傳1段影片，老阿伯雨中撐傘站在巷口，汽車駕駛請他靠邊，但車子發動前行時，老人家即倒地，駕駛嚇壞車子開始「倒退嚕」，擔心碰到「碰瓷黨」製造假車禍索賠，車上乘客建議「報警」，南投縣警方建議，無法判斷對方是生病或故意倒地時，儘快報警並請求救護車支援，最好車子不要倒退並離開，萬一車上沒有行車紀錄器，容易被誤會是肇事逃逸，留在原地等待警方到達比較恰當。

這則在很多LINE群組熱傳的影片，從駕駛與乘客對話的口音，可確定發生在台灣，撐黃傘的老阿伯站在巷口出口，汽車無法通過，駕駛下車請老人靠邊，老人家也挪了位置，但當車子前進時，阿伯移動位置就倒在巷口中央，駕駛被此狀況嚇到，車子慢慢倒退好幾公尺，倒車時有女騎士行經，駕駛怕對方誤會，也怕阿伯萬一是製造假車禍的碰瓷黨，騎士也會被波及，開窗跟騎士告知老人家好像故意倒地，還是不要過去。

汽車駕駛問車上乘客：「怎麼辦？」，乘客答「報警啊！」，乘客後來還用手機拿出車窗外遠拍阿伯，那位老人家仍躺在地上。

該段影片應是駕駛人或乘客PO上網提醒注意，網友看到後反應不一，有人擔心萬一老人是身體突然有狀況倒地，無人救援會失去救援黃金時間，但是也有網友認為現在製造假車禍真勒索的案件不少，難怪大家不敢當好人。

南投縣草屯警分局偵查隊長洪玉俊看過影片後建議，趕緊報警是對的，並請警方聯絡消防隊派救護車前來，若是急病可馬上送醫，但若是製造假車禍，老人應該會有所警惕。

惟警方也建議民眾，遇到類似情況，除馬上報警處理外，也最好不要如影片中駕駛不斷倒退或離開，避免被誤會肇事逃逸。

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汽車駕駛無法通過，下車請老人家挪動一下。（圖擷自網路影片）

汽車前進時老人家突然在巷口正中央倒地。（圖擷自網路影片）

汽車駕駛嚇到車子慢慢倒退嚕。（圖擷自網路影片）